قال مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان محمد المغبط، إن الوضع في قطاع غزة وصل بالفعل لمرحلة الكارثة بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة "القاهرة" الإخبارية، اليوم الخميس، أنّ هناك انعدامًا لخدمات القطاع الصحي في مناطق شمال غزة، موضحًا لا يوجد مكان لتقديم الخدمة للجرحى أو المرضى.

وذكر أن هناك انعدامًا للرعاية الطبية للأطفال والنساء وللسكان بشكل عام، كما أن هناك انعدامًا لدخول المساعدات بما في ذلك المساعدات الأساسية.

وأوضح أن هناك شحّا شديدا في المياه بسبب قطعها من قِبل إسرائيل منذ اليوم الأول للعدوان على قطاع غزة، بجانب انقطاع الكهرباء.

ولفت إلى ارتكاب قوات الاحتلال جرائم إبادة جماعية لا سيّما في مخيم جباليا، الذي تنفذ فيه إسرائيل عملية عسكرية في الوقت الحالي.



