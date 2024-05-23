الحكومة: التعاون مع البنك الدولي يهدف لإيجاد اقتصاد قوي ومرن إزاء أي تحديات خارجية

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع عثمان ديوني، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جاء في إطار التعاون الوثيق بين الحكومة والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة الحدث اليوم، مساء الخميس، أن هناك برامج تعاون فني ومالي بين الحكومة والبنك الدولي، موضحا أن هذا التعاون يعتمد على دعم القطاع الخاص وخلق مزيد من فرص العمل وبناء القدرات.

وأوضح أن التعاون يهدف إلى إيجاد اقتصاد قوي يتسم بالمرونة تجاه أي تحديات اقتصادية خارجية.

وذكر أن هذا الاجتماع جاء في سياق التنسيق المستمر واللقاءات الدورية بين الجانبين، لافتا إلى مشاركة عدد من الوزراء المعنيين بمجالات التعاون المشترك بين الجانبين.

وأفاد بأن مدبولي استعرض خلال اللقاء الجهود الحكومية لإجراء عملية الإصلاح الاقتصادي، وأبرز هذه الجهود الإصلاح الهيكلي وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم دور القطاع الخاص وزيادة استثماراته بنسبة 65% من إجمالي استثمارات الدولة خلال السنوات المقبلة.