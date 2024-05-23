أكسيوس: مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية سيجتمع مع رئيس الموساد ورئيس وزراء قطر لإحياء محادثات وقف إطلاق النار

قال موقع أكسيوس الأمريكي، اليوم الخميس، إنه من المتوقع أن يسافر مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بيل بيرنز، إلى أوروبا في الأيام المقبلة لعقد اجتماع مع رئيس الموساد الإسرائيلي ورئيس وزراء قطر في محاولة لإحياء محادثات وقف إطلاق النار.

وتأتي زيارة بيرنز، في وقت قال فيه مسئولون إسرائيليون إن مجلس الحرب الإسرائيلي وافق الأربعاء، على توسيع تفويض فريق المفاوضات الإسرائيلي.

وقال مسئولون إسرائيليون إن "اقتراحا إسرائيليا جديدا سيتضمن الاستعداد لمزيد من التنازلات بشأن عدد الرهائن الأحياء الذين سيتم إطلاق سراحهم لأسباب إنسانية في المرحلة الأولى من الصفقة".

وأضاف أكسيوس، نقلا عن المسئولين الإسرائيليين القول إن المقترح يشمل أيضا الاستعداد لمناقشة مطلب حماس المتعلق بـ "هدوء مستدام" في غزة في المرحلة الثانية والتي تشمل إطلاق سراح الرجال والجنود.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية في وقت سابق الخميس عن مصدر مصري رفيع المستوى قوله إن الموقف الإسرائيلي "لا يزال غير مؤهل" للتوصل لصفقة بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين.

وأفادت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) الخميس بأن مجلس الحرب قد أمر فريق التفاوض باستئناف العمل على صفقة لإطلاق سراح عشرات الأسرى الذين تحتجزهم حركة حماس وفصائل فلسطينية مسلحة أخرى داخل قطاع غزة.

وأخفقت جولات تفاوض غير مباشر استضافتها القاهرة في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى، وبينهم عسكريون.

ولم تقف الحرب في القطاع سوى لسبعة أيام منذ اندلاعها في السابع من أكتوبر، حين نجحت مصر وقطر والولايات المتحدة في إبرام هدن تبادل طرفا القتال بموجبها عددا من الأسرى ووقف القتال طيلة الأيام السبعة.