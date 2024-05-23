ثقافة المنيا تناقش أهمية التمكين الاقتصادي للشباب ومعالجة التهميش

صرحت رحاب توفيق مدير عام فرع ثقافة المنيا، بأن الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإقليم وسط الصعيد الثقافي، تقيم باقة من الفعاليات الثقافية والفنية من خلال فرع ثقافة المنيا، والقضايا الخاصة بالشباب.

وتم تنظيم محاضرة بعنوان "أهمية التمكين الاقتصادي للشباب ومعالجة التهميش"، ببيت ثقافة سمالوط تناولت التمكين الاقتصادي للشباب الذي يعتبر أحد العوامل الرئيسية في تحقيق التنمية المستدامة ومعالجة التهميش.

وأكدت المحاضرة، أن الشباب هم أصحاب الطاقات والإمكانيات الكبيرة التي يمكن أن تسهم في تطوير الاقتصاد وتحسين الحياة في المجتمعات، حيث تجعل الشباب قادرين على إقامة مشروعات خاصة بهم، وفتح فرص عمل لأنفسهم وللآخرين، وزيادة الدخل فيمكن للشباب أن يكونوا فعالين وإيجابيين في المجتمع كافة.