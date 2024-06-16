استطلاع: حزب التجمع الوطني بقيادة مارين لوبان يحصل على 35% والنهضة بقيادة ماكرون على 19%

حافظ حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبان على تقدمه بعد الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية للانتخابات البرلمانية الفرنسية، وفقا لاستطلاع للرأي أجراه معهد إيفوب ونشرته اليوم الأحد صحيفة لو جورنال دو ديمانش.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات على جولتين في 30 يونيو و7 يوليو. وأُجري الاستطلاع يومي 13 و14 يونيو.

وحسب الاستطلاع، حصل حزب التجمع الوطني بقيادة لوبان على 35% بنفس نسبة الاستطلاع السابق، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وحصلت الجبهة الشعبية اليسارية على 26% مقابل 25% في الاستطلاع السابق.

وحصل حزب النهضة بقيادة ماكرون على 19% مقابل 18% في الاستطلاع السابق.

وفاز الجمهوريون الذين ينتمون إلى تيار يمين الوسط بـ 7% مقابل 9% في الاستطلاع السابق.

وفاز حزب الاسترداد اليميني المتطرف بـ 3% مقابل 4% في الاستطلاع السابق.