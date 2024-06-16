أول قصف إسرائيلي على لبنان في عيد الأضحى

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أول أيام عيد الأضحى، قصفا جويا ومدفعيا على بلدات حدودية جنوب لبنان، بعد هدوء حذر خيم على هذه الجبهة لمدة 12 ساعة.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن الطيران الحربي الإسرائيلي "نفذ بعد ظهر اليوم عدوانا جويا، حيث شن غارة مستهدفا بلدة يارون في قضاء بنت جبيل (جنوب) بصاروخين جو- أرض".

فيما قالت مصادر محلية، طلبت عدم الكشف عن هويتها، لوكالة الأناضول إن مدفعية جيش الاحتلال استهدفت أطراف بلدتي حلتا وكفر شوبا، بعد 12 ساعة من الهدوء الحذر.

وبينما لم تتوفر إفادة من جيش الاحتلال بشأن هذه الهجمات، قالت القناة "12" الإسرائيلية في خبر عاجل مقتضب، إن الجيش قصف أهدافا في جنوب لبنان.

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ الثامن من أكتوبر الماضي، توترا شديدا وتبادلا متقطعا للنيران بين جيش الاحتلال من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى، أدت إلى مقتل 471 شخصا على الأقل في لبنان بينهم 307 على الأقل من حزب الله وقرابة 91 مدنيا، وفق تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية يستند إلى بيانات الحزب ومصادر رسمية لبنانية. في حين أعلن جيش الاحتلال مقتل 15 عسكريا و11 مدنيا إسرائيليا.