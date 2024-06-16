الخارجية الايرانية: إيران ستتصرف بحزم دفاعا عن أمنها ومصالحها الوطنية

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، ناصر كنعاني، على "الدور البناء والثابت لايران في طريق إرساء الأمن المستدام في المنطقة"، مضيفا أن طهران "ستتصرف بحزم لحماية أمنها ومصالحها الوطنية والدفاع عنها ضد أي سلوك وأفعال غير مدروسة"، بحسب ما أوردته وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا)، اليوم الاحد.

وردا على الادعاءات التي أثيرت في بيان قادة مجموعة الدول السبع بشأن إيران، أكد كنعاني على "الطبيعة السلمية البحتة للبرنامج النووي الإيراني".

وقال إن إيران "تواصل تفاعلها البناء وتعاونها التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار حقوقها والتزاماتها، وهي تمضي قدما بخططها ومشاريعها النووية السلمية وفقا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاقية الضمانات الشاملة، بغض النظر عن الضغوط والأجواء السياسية السائدة".

وفي إشارة إلى التزام إيران باحترام حقوق الإنسان، أوضح كنعاني أن "تحقيق الأهداف السامية لحقوق الإنسان على الساحة الدولية يواجه الآن تحديات كبيرة، وأكثرها إلحاحا هو لامبالاة وتقاعس زعماء مجموعة الدول السبع عن القتل المنهجي واسع النطاق للفلسطينيين على يد قوات نظام الفصل العنصري الوحيد في العالم، أي الكيان الإسرائيلي المحتل والعنصري في الأراضي الفلسطينية".

وفيما يتعلق بالمستجدات في أوكرانيا، ذكّر كنعاني أنه كما قالت إيران مرات عديدة، فإن "أي محاولة لربط الحرب في أوكرانيا بالتعاون الثنائي بين الجمهورية الإسلامية الايرانية وروسيا هي عمل ذو أهداف سياسية متحيزة فقط".

وتابع أنه "من المؤسف أن بعض الدول تحاول الاستمرار في استخدام سياستها غير الفعالة والفاشلة في تطبيق واستمرار العقوبات ضد الشعب الإيراني بدوافع سياسية وباللجوء الى ادعاءات كاذبة وغير مثبتة".