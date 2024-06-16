الكرملين: روسيا ستحقق بكل الوسائل الممكنة أهدافها العسكرية في أوكرانيا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، إن روسيا ستدافع عن مصالحها وستحقق أهدافها العسكرية في حربها مع أوكرانيا بكل الوسائل الممكنة.

وأكد بيسكوف في حديث لقناة "روسيا -1" نشر على تليجرام، "نرى كيف تقوم دول الغرب الجماعي والولايات المتحدة وفرنسا ودول أوروبية أخرى بتأجيج التوتر بلا كلل، وإثارة التوترات، والشروع بجولات جديدة وجديدة من التصعيد، بالطبع لا يمكن أن يحدث كل هذا بدون رد من روسيا، وروسيا ستدافع عن مصالحها وستسعى بكل الوسائل الممكنة لتحقيق هدف العملية العسكرية الخاصة"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، بأن الديناميكيات الحالية للوضع على الجبهات تظهر بوضوح أن وضع الأوكرانيين سيزداد سوءًا في المستقبل.

وأوضح بيسكوف في تصريح عبر قناة "روسيا 1" نشر في تطبيق "تيلجرام"، "في كل مرة يعلن فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن مبادرات سلام، وعندما تُبذل محاولات للوصول إلى المسار السياسي والدبلوماسي، هناك ظروف معينة على الأرض في كل مرة تزداد سوءًا بالنسبة لأوكرانيا".

وأضاف، "تظهر لنا الديناميكيات الحالية للوضع على الجبهة بوضوح أن الأمر سيزداد سوءًا بالنسبة للأوكرانيين في المستقبل".