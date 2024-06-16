 80 دولة ففط تؤيد البيان الختامي لقمة السلام الخاصة بأوكرانيا - بوابة الشروق
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80 دولة ففط تؤيد البيان الختامي لقمة السلام الخاصة بأوكرانيا

فيينا - د ب أ
نشر في: الأحد 16 يونيو 2024 - 4:52 م | آخر تحديث: الأحد 16 يونيو 2024 - 4:52 م

لم يحظ البيان الختامي لقمة السلام الأوكرانية المنعقدة في سويسرا بتأييد جميع الدول المشاركة.

ووفقا لقائمة نشرتها سويسرا، الدولة المضيفة، اليوم الأحد، وافق على البيان 80 دولة فقط من أصل 93 دولة مشاركة في ختام القمة التي استمرت يومين.

وتشمل الدول التي لم تؤيد البيان ست دول من مجموعة العشرين التي تضم أهم القوى الاقتصادية في العالم وهي: البرازيل والمكسيك والسعودية وجنوب أفريقيا والهند وإندونيسيا.

ولم تؤيد أيضا أرمينيا والبحرين وتايلاند وليبيا والإمارات العربية المتحدة وكولومبيا والفاتيكان البيان الختامي.

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