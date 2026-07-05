 إتلاف أكثر من 6 أطنان من المخدّرات في العراق - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إتلاف أكثر من 6 أطنان من المخدّرات في العراق

بغداد - (د ب أ)
نشر في: الأحد 5 يوليه 2026 - 10:29 ص | آخر تحديث: الأحد 5 يوليه 2026 - 10:29 ص

أعلنتْ وزارة الصحَّة العراقية إتلاف أكثر من 6 أطنانٍ من الموادِّ المخدِّرة والمؤثرات العقليَّة خلال الأشهر الـ18 الماضية، بالتزامن مع علاج آلاف المتعاطين وإعادة دمجهم مجتمعيّاً.

وقال المستشار الوطنيُّ للصحَّة النفسيَّة في الوزارة، الدكتور عدنان ياسين محمد، في تصريح لصحيفة "الصباح" نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، إنَّ الاستراتيجيَّة أسهمتْ في تطوير آليّات المكافحة وتعزيز برامج العلاج والتأهيل.

وأشار إلى اعتماد الفحوصات الدوريَّة في بعض المعاملات الحكوميَّة للكشف المبكّر عن التعاطي وتحويل الحالات إلى برامج العلاج.

 


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