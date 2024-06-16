نتنياهو يهاجم قادة جيشه والوزيرين المستقيلين من حكومة الحرب

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هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع الحكومة اليوم الأحد، قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي والوزيرين المستقيلين من حكومة بيني جانتس وجادي آيزنكوت.

ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن نتنياهو قوله إن "المستقيلان يريدان تغيير أهداف الحرب بقرارات انهزامية وترك حركة حماس على حالها، وهذا غير مقبول"، بحسب شبكة الجزيرة الإخبارية.

بدورها، قالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن نتنياهو هاجم قادة الجيش في اجتماع للحكومة قائلا إن "إسرائيل دولة لها جيش لا جيش له دولة".

وتابع أنه "من أجل الوصول إلى هدف القضاء على قدرات حماس، اتخذت قرارات لم تكن دائما مقبولة لدى الجيش".

ومضى قائلا: "رغم الثمن الباهظ سنلتزم بأهداف الحرب للقضاء على حماس واستعادة المخطوفين وإلا ستشكل غزة خطرا مجددا"، على حد تعبيره.

وكان آيزنكوت للقناة الـ12 الإسرائيلية بأن " نتنياهو لم يتحمل مسئوليته في بذل كل الجهود لخلق ظروف أفضل لاستعادة الأسرى"، في قطاع غزة.

وأضاف آيزنكوت : "نتانياهو يخشى شركاءه وأعتقد أن المقترح الأخير (الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن) هو الصحيح ويجب الإصرار عليه وفرضه على حماس"، على حد تعبيره.

ورأى آيزنكوت أنه ليس من الحكمة الدخول في حرب مع لبنان.



