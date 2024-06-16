وزارة الدفاع اليابانية تعتزم اختبار نظام ليزر لمواجهة الطائرات المسيرة

قالت مصادر مطلعة إن وزارة الدفاع اليابانية تعتزم اختبار استخدام نظام الليزر لمواجهة الطائرات المسيرة. ونقلت صحيفة "جابان تايمز" عن المصادر قولها إنه بموجب الخطة، سيتم تركيب نظام ليزر على مركبات قوات الدفاع الذاتي البرية، ومنها المركبات سريعة الحركة، وسيتم إجراء اختبارات لقدرات النظام على مواجهة المسيرات.

وكانت وزارة الدفاع قد وقعت، في مارس، عقدا لشراء أجهزة ليزر ليجرى تركيبها على مركبات قوات الدفاع الذاتي البرية سريعة الحركة من شركة كاواساكي للصناعات الثقيلة بقيمة حوالي 5ر1 مليار ين وصفقة بقيمة 9ر1 مليار ين لشراء أجهزة ليزر للشاحنات من شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة.