مفوض الأونروا: حرب أخرى تشنها إسرائيل بالضفة الغربية دون أن يلاحظها أحد

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، إن هناك حربًا أخرى تشنها إسرائيل في الضفة الغربية، دون أن يلاحظها أحد.

وكتب عبر حسابه على منصة "إكس"، مساء الخميس: "في مخيم نور شمس للاجئين، أخبرني موظفو الأونروا عن تأثير العمليات المنتظمة التي تقوم بها القوات الإسرائيلية على حياتهم اليومية".

وأضاف: "ما كان في السابق منطقة تعج بالأسواق والحياة، أصبح الآن في حالة دمار.. دُمرت المنازل، وجُرفت الطرق، وتم تفكيك البنية التحتية الأساسية مثل شبكات المياه والكهرباء".

وتابع: "الناس يغرقون في الفقر.. الانفصال والعزلة وقيود الحركة كلها أمور تؤدي إلى تصاعد هذه المعاناة وتتكرر القصة في جميع أنحاء الضفة الغربية".

واستكمل: "الخوف وعدم اليقين والقلق يغمر المجتمعات المحلية. وتؤدي أنشطة الجماعات المسلحة الفلسطينية إلى زيادة عدم الاستقرار"، وفق تعبيره.

وختم قائلا: "أي تصعيد إضافي في المنطقة وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية سيزيد من الابتعاد عن الحل السلمي لهذا الصراع المستمر منذ عقود".

