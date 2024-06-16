ألمانيا تدرس التوصل لاتفاق بشأن الهجرة مع أوزبكستان لترحيل الأفغان

تجرى ألمانيا محادثات مع أوزبكستان بشأن التوصل لاتفاق بخصوص الهجرة يمكن أن يشمل ترحيل طالبي اللجوء الأفغان حتى لا تضطر برلين إلى عقد أي صفقات مباشرة مع حركة طالبان، حسب ما ذكرته مصادر مطلعة على هذه الخطة.

وكان المستشار أولاف شولتس قد توعد باتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن الهجرة، بما في ذلك ترحيل طالبي اللجوء المجرمين إلى أفغانستان وسوريا.

ويأتي هذا الزخم في أعقاب سلسلة من الهجمات العنيفة الأخيرة وصعود اليمين المتطرف الشعبوي في ألمانيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد عن المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن المحادثات لم تختتم بعد، قولها إن وزيرة الداخلية نانسي فيزر، وهي عضو بارز في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي إليه شولتس، أوفدت مسؤولين إلى العاصمة الأوزبكية طشقند في نهاية مايو للتفاوض على اتفاق بشأن الهجرة والترحيل. .

وسوف تستقبل الحكومة الأوزبكية، بموجب الخطة المقترحة، عددا محدودا من طالبي اللجوء الأفغان الذين تم رفض طلباتهم للجوء وتقرر ترحيلهم من ألمانيا، ومن ثم ترسلهم مباشرة إلى أفغانستان المجاورة بمساعدة شركة طيران خاصة توفر رحلات جوية إلى كابول