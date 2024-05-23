طلعت يوسف: منعنا الزمالك من خلق فرص حقيقية

أبدى طلعت يوسف، المدير الفني لنادي مودرن فيوتشر، رضاه عن التعادل أمام الزمالك في الدوري.

الزمالك تعادل مع فيوتشر 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال طلعت يوسف في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: «راض عن النتيجة والأداء والروح، أما الشق الفني فلست راضيًا عنه».

وأضاف: «مباراة الزمالك مختلفة عن لقاء إنبي الماضي بسبب قوة المنافس، الزمالك يمتلك الحلول ونجحنا في وضع خطة لإيقاف خطورتهم.. ونجحنا في ذلك بنسبة 70 %، ولم تتح للزمالك فرص مؤكدة».

وتابع: «لم نكن جيدين بدنيًا في الشوط الثاني، وكان لدينا سلبيات في التحول للحالة الدفاعية.. سندخل معسكرًا مغلقا لمدة 6 أيام خلال فترة التوقف الدولي بدءا من 1 يونيو».

وأتم: «التزام اللاعبين داخل الملعب مسؤوليتي وجميع اللاعبين ملتزمين وفقا لقدراتهم، سنسعى للتحسن، ولكن لن أصل لمرحلة الرضا الفني عن فريقي هذا العام».

بهذا التعادل، يرفع الزمالك رصيده للنقطة 25 ويبقى في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، فيما يرفع مودرن فيوتشر رصيده للنقطة 31 ويبقى في المركز التاسع.