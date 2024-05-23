أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الضغوط التي واجهتها ‏إسرائيل ومن بينها رد الفعل المصري القوي، دفع مجلس الحرب الإسرائيلي إلى إعلان العودة ‏إلى مائدة المفاوضات مع حركة حماس مرة أخرى.

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وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «كل الزوايا» المذاع عبر شاشة «‏ON E‏» مساء الخميس، ‏أن وسائل إعلام إسرائيلية كشفت اليوم عن إعداد إسرائيل مسودة اتفاق جديدة مع حماس، موضحا أن ‏إسرائيل كعادتها تسعى إلى إلقاء اللوم على الطرف الآخر، على خلفية محاولة اتهام مصر بعدم ‏إتمام الاتفاق السابق في القاهرة.‏

وأوضح أن الجانب الإسرائيلي وافق مسبقا على جميع بنود مسودات الاتفاق التي تمت مناقشتها ‏خلال المفاوضات التي استضافتها القاهرة والدوحة بحضور الجانب الأمريكي، إلا أنها تراجعت ‏فجأة بعد إعلان حركة حماس موافقتها على المسودة.‏

وأضاف أن الكذب الصريح الذي مارسته إسرائيل عبر وسائل إعلام أمريكية، بشأن اتهام مصر ‏بالتلاعب في مسودة الاتفاق؛ لم تؤكده الولايات المتحدة، أو قطر التي نفت هذه المزاعم، متابعا: ‏‏«مصر حريصة في هذا التوقيت أن تؤكد اليوم أن إسرائيل غير جادة». ‏

وانتقد تقرير «‏CNN‏»، مؤكدا أنه لا يجوز نشر خبر يضم أربعة أطراف دون وجود مصدر ‏واضح معروف الهوية، ذاكرا أنه حتى الجانب الإسرائيلي لم يؤكد هذه المزاعم بشكل رسمي‎.‎

وأكد أنه كان من المفترض مهنيا، أن يؤكد أحد الأطراف الأربعة صحة هذه المزاعم بشكل ‏رسمي، مبديا استغرابه من اعتماد وسائل إعلام كبرى على مصادر مجهولة في قضية تضم جهات ‏رسمية ومعلومة.‏