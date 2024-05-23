أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الضغوط التي واجهتها إسرائيل ومن بينها رد الفعل المصري القوي، دفع مجلس الحرب الإسرائيلي إلى إعلان العودة إلى مائدة المفاوضات مع حركة حماس مرة أخرى.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «كل الزوايا» المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الخميس، أن وسائل إعلام إسرائيلية كشفت اليوم عن إعداد إسرائيل مسودة اتفاق جديدة مع حماس، موضحا أن إسرائيل كعادتها تسعى إلى إلقاء اللوم على الطرف الآخر، على خلفية محاولة اتهام مصر بعدم إتمام الاتفاق السابق في القاهرة.
وأوضح أن الجانب الإسرائيلي وافق مسبقا على جميع بنود مسودات الاتفاق التي تمت مناقشتها خلال المفاوضات التي استضافتها القاهرة والدوحة بحضور الجانب الأمريكي، إلا أنها تراجعت فجأة بعد إعلان حركة حماس موافقتها على المسودة.
وأضاف أن الكذب الصريح الذي مارسته إسرائيل عبر وسائل إعلام أمريكية، بشأن اتهام مصر بالتلاعب في مسودة الاتفاق؛ لم تؤكده الولايات المتحدة، أو قطر التي نفت هذه المزاعم، متابعا: «مصر حريصة في هذا التوقيت أن تؤكد اليوم أن إسرائيل غير جادة».
وانتقد تقرير «CNN»، مؤكدا أنه لا يجوز نشر خبر يضم أربعة أطراف دون وجود مصدر واضح معروف الهوية، ذاكرا أنه حتى الجانب الإسرائيلي لم يؤكد هذه المزاعم بشكل رسمي.
وأكد أنه كان من المفترض مهنيا، أن يؤكد أحد الأطراف الأربعة صحة هذه المزاعم بشكل رسمي، مبديا استغرابه من اعتماد وسائل إعلام كبرى على مصادر مجهولة في قضية تضم جهات رسمية ومعلومة.