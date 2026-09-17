خسر فريق سيلتك الاسكتلندي أمام فيرينكفاروس المجري بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي.

وأقيمت المباراة على ملعب «سيلتيك بارك»، وشهدت مشاركة المصري هيثم حسن أساسيًا مع الفريق الاسكتلندي، قبل أن يغادر أرض الملعب في الدقيقة 57.

وبدأ فيرينكفاروس المباراة بقوة، وتمكن من افتتاح التسجيل في الدقيقة 19، بعدما جاءت تسديدة من الفريق عن طريق باميديل يوسف واصطدمت بمدافع سلتيك ليام سكيلز، لتغير اتجاهها وتسكن الشباك، معلنة تقدم الضيوف بهدف دون رد.

وحاول سيلتك العودة إلى اللقاء، وهو ما تحقق في الدقيقة 44، بعدما نجح ميكا باور في تسجيل هدف التعادل للفريق الاسكتلندي.

ولم يستمر التعادل طويلًا، إذ نجح فيرينكفاروس في استعادة تقدمه قبل نهاية الشوط الأول، بعدما سجل كريستوفر زاكارياسن الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، لينتهي الشوط بتقدم الفريق المجري 2-1.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل فيرينكفاروس ضغطه، وتمكن دانييل أرزاني من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 47، ليعزز تقدم فريقه ويصعب مهمة سيلتك في العودة إلى المباراة.

وشهدت الدقيقة 57 خروج الدولي المصري هيثم حسن، ودخول بنيامين نيجيرن بدلًا منه.

وحاول لاعبو سيلتك العودة في نتيجة اللقاء وتقليص الفارق، إلا أن دفاعات فيرينكفاروس تصدت لمحاولات الفريق الاسكتلندي، وحافظت على تقدمها بفارق هدفين حتى نهاية المباراة.

ومن المقرر أن يخوض هيثم حسن مباراته الأخيرة مع سلتيك قبل الانضمام إلى معسكر منتخب مصر، عندما يواجه رينجرز يوم الأحد المقبل في قمة منافسات الدوري الاسكتلندي.