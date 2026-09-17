 بعد صدارة الدوري.. بيراميدز راحة 10 أيام من التدريبات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بعد صدارة الدوري.. بيراميدز راحة 10 أيام من التدريبات

محمد جلال
نشر في: الخميس 17 سبتمبر 2026 - 11:32 م | آخر تحديث: الخميس 17 سبتمبر 2026 - 11:32 م

قرر الجنوب أفريقي رولاني موكوينا المدير الفني لنادي بيراميدز منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 10 أيام بعد الفوز على إنبي وخلال فترة التوقف الدولي.

وجاء قرار المدير الفني في ظل المجهود الكبير الذي بذله اللاعبون في الفترة الأخيرة وتحقيق 7 انتصارات ما بين الدوري ودوري أبطال أفريقيا في فترة قصيرة تخللها السفر إلى كينيا.

ومن المقرر أن يعود الفريق لاستئناف تدريباته بداية من يوم 28 سبتمبر الجاري، استعدادا لاستئناف البطولات والبداية بمواجهة القناة يوم 8 أكتوبر المقبل في الجولة الأولى من بطولة كأس الرابطة.


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