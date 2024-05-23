إحالة مسئول التوريدات بالوحدة الصحية بقرية نواي في ملوي بالمنيا للتحقيق

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالمرور الدوري والمفاجئ على القطاعات الخدمية بنطاق مركز ملوي خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأجرى تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة ملوي، برفقته أسامة سيبويه نائب رئيس المدينة، وعلي عبد المنعم رئيس القرية وعدد من الجهات المعنية، بالمرور المفاجئ على عدد من القطاعات الخدمية بنطاق الوحدة المحلية لمجلس قروي نواي، وذلك للوقوف على مدى التزام العاملين بالمواعيد الرسمية ورصد أي سلبيات، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل مهمل أو متخاذل عن العمل داخل أي مصلحة حكومية.

وتفقد رئيس مركز ومدينة ملوي ومرافقيه، خلال المرور على الوحدة الصحية بقرية نواي، سير العمل والانضباط من قبل الموظفين والتزامهم بالمواعيد الرسمية للحضور والانصراف، والوقوف على الاحتياجات الفعلية ومدى توافر الأدوية والألبان والأمصال بالوحدة، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وتم إحالة مسئول التوريدات لألبان الأطفال للتحقيق، وذلك للتقصير في أداء عمله والتأخر في صرف الألبان، لعدم وجود دفتر الإيصالات بالوحدة.

وعلى جانب آخر تم المرور على الوحدة البيطرية بقرية نواي؛ للتأكد من انتظام سير العمل بالوحدة من انتظام لجان الرش ضد الطفيليات والتجريع ضد الديدان، وأيضا انتظام لجان الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية وذلك في إطار الحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأكد رئيس المركز، أن الحملات المرورية على كل المصالح الحكومية التي تقع داخل نطاق الوحدة المحلية مستمرة؛ للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين ورصد أي سلبيات، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل مهمل أو متخاذل عن العمل داخل أي مصلحة حكومية بدائرة المركز.