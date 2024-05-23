تريزيجيه يشارك في هزيمة طرابزون المثيرة أمام بيشكتاش بنهائي كأس تركيا

خسر طرابزون سبورالتركي نهائي كأس تركيا أمام منافسه بيشكتاش بنتيجة 3-2 ، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، على ملعب إسطنبول الأولمبي، وشهدت مشاركة محمود حسن تريزيجيه بديلًا في الشوط الثاني.

افتتح طرابزون سبور أهداف المباراة في الدقيقة 13 عن طريق باول أونواتشو، قبل أن يتعادل بيشكتاش عن طريق ركلة جزاء سجلها رشيد غزال في الدقيقة 46، وفي الدقيقة 54 سجل بيشكتاش الهدف الثاني برأسية من صالح أوكان، وفي الدقيقة 89 أدرك نيكولاس بيبي التعادل لطرابزون بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يخطف المعتصم المصراتي هدف الفوز لبيشكتاش في الدقيقة 93 عبر تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وشهدت المباراة مشاركة تريزيجيه من على مقاعد البدلاء في الدقيقة 55 بدلًا من تاشاركيس فونتاس، ولكنه لم يسجل، ولم يتمكن من تحقيق بطولته الثانية مع طرابزون بعد كأس السوبر التركي الذي حصده في سنة 2023.