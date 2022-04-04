أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، أن توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة بابيرس الأسترالية، في مجال إنشاء مصانع تحويل مخلفات أشجار الموز إلى ورق وأسمدة ومنسوجات، هو إحدى أهم نتائج مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة".

وثمنت الوزيرة - خلال مؤتمر صحفي عقد، اليوم الاثنين، على هامش مراسم توقيع البروتوكول - التعاون المثمر مع وزارة الإنتاج الحربي فيما يتعلق بالاستفادة من خبرات المصريين بالخارج، والذي يأتي من خلال مؤتمرات "مصر تستطيع"، موضحة أن المؤتمر المقبل يتخذ عنوان "مصر تستطيع بالصناعة" لدعم جهود واستراتيجية الدولة لتوطين الصناعة.

وأضافت نبيلة مكرم: "المؤتمر لم يبدأ فعليًا ولكننا اليوم نشهد نتائجه، حيث إننا مستمرون في العمل دون توقف"، موضحة أن وزارة الهجرة على تواصل دائم مع خبرائنا بالخارج ويتم فتح الأبواب والتواصل بين الوزارة المعنية والخبير المصري في الخارج.

وهنأت وزيرة الهجرة رامي عازر، الخبير المصري بالخارج ومالك المصنع المتخصص في إعادة تصنيع المخلفات الزراعية إلى أسمدة، وممثلي الشركة الأسترالية، بتوقيع البروتوكول، قائلة: "تم التواصل معهم ووجدنا أنه من الممكن أن يتم التعاون بشأن إعادة تدوير المخلفات الصلبة تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو ما قمنا به خلال هذا البروتوكول".

وتابعت الوزيرة أنه قد تم عقد الكثير من الاجتماعات بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي للوصول والانتهاء من هذا التعاون، لافتة إلى أن البروتوكول من شأنه نقل هذه الخبرة أيضا للقارة الأفريقية، فضلا عن جلب استثمارات جديدة لمصر والمساعدة لفتح الأسواق بالقارة الأفريقية.

وقالت: "هذه هي رسالة مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، وهي جلب المزيد من الاستثمارات الصناعية وتوطين التكنولوجيا الخاصة بها، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن فضلا عن تحقيق المزيد من التعاون مع القارة الأفريقية".

كان المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي ونبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج قد شهدا مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين "الهيئة القومية للإنتاج الحربي" وشركة بابيرس الأسترالية "في مجال إنشاء مصانع تحويل مخلفات أشجار الموز إلى ورق وأسمدة ومنسوجات، جاء ذلك في ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي وبحضور دومليك بيرى نائب السفير الأسترالي.

ووقع على بروتوكول التعاون من جانب وزارة الإنتاج الحربي المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، ومن جانب شركة بابيرس الأسترالية إدوارد بيرت رئيس مجلس إدارة الشركة.