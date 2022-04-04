الحلقة 3 من الاختيار 3: رجال الداخلية يعبرون لهشام قنديل عن انزعاجهم من أخونة الدولة

في الحلقة الثالثة في «الاختيار 3: القرار»، يجتمع رئيس الوزراء هشام قنديل بوزير الداخلية وعدد من قياداتها، ويخبرهم بأنهم قرروا زيادة رواتبهم، ويسألهم عن الأشياء التي تضايقهم لحلها، ويخبره أحد الضباط بأنه يزعجهم أخونة الدولة ووضع أفراد جماعة الأخوان في كافة المناصب القيادية، في إشارة منه إلى أن لا يمكن شرائهم بزيادة مرتباتهم، مما يدفع هشام قنديل للإنفعال.

«الاختيار 3: القرار» من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة أحمد السقا، وكريم عبد العزيز، وأحمد عز، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وصبري فواز، وعبد العزيز مخيون.