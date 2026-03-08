استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 5 آخرين برصاص مستوطنين في الضفة الغربية

استشهد 3 فلسطينيين وأصيب 5 آخرون بجروح متفاوتة، اليوم الأحد، جراء إطلاق نار واعتداءات نفذها مستوطنون على بلدة أبو فلاح، شمال شرقي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان أورده "المركزي الفلسطيني للأعلام"، بأن شخصان استشهدا بعد إصابتهما بالرصاص في الرأس خلال الهجوم الذي نفذه مستوطنون في البلدة".

بدورها، ذكرت مصادر طبية، أن "مواطنا، من سكان بلدة أبو فلاح، استشهد إثر استنشاق الغاز المسيل للدموع" ، مشيرة إلى تسجيل إصابات أخرى بالرصاص الحي.

وكان شاب فلسطيني استشهد أمس السبت وأصيب شقيقه بجروح خطيرة، إثر اعتداء نفذه مستوطنون على خربة واد الرخيم في مسافر يطا، جنوبي مدينة الخليل.

ويرتفع بذلك عدد الذين سقطوا برصاص واعتداءات المستوطنين والقوات الإسرائيلية منذ بداية عام 2026 إلى 6 شهداء.