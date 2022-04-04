إيران تحمل أمريكا مسؤولية توقف محادثات فيينا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة مسؤولة عن توقف المحادثات بين طهران والقوى العالمية في فيينا بهدف إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وقال سعيد خطيب زادة في مؤتمر صحفي أسبوعي "أمريكا مسؤولة عن توقف هذه المحادثات ... الاتفاق في متناول اليد إلى حد كبير"، وفقا لوكالة رويترز.

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "على واشنطن أن تتخذ قراراً سياسياً بشأن إحياء الاتفاق"، مضيفاً أن طهران "لن تنتظر إلى الأبد" لإحياء الاتفاق.

وقال خطيب زادة أيضاً إن "طهران مستعدة لاستئناف المحادثات مع السعودية إذا أبدت الرياض رغبتها في حل القضايا العالقة بين البلدين".

وكان وزير الخارجية الإيراني قال، أمس الأحد، إن بلاده اقتربت من التوصل إلى اتفاق في مفاوضات فيينا النووية، مشيراً إلى أن الكرة باتت في ملعب الولايات المتحدة.



