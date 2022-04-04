بدأت الحلقة الثانية من مسلسل "راجعين يا هوى" بتقصي طارق (نور خالد النبوي) عن ميراث عمه بليغ أبو الهنا (خالد النبوي) وسبب عودته إلى مصر فجأة.

وتذهب فريدة (هنا شيحة) خطيبة بليغ أبو الهنا السابقة إلى منزله وتلومه على سفره وتركه لها في يوم زفافهما وتطلب منه أن يعود لها لكنه يرفض.

وانتهت أحداث الحلقة بذهاب بليغ أبو الهنا إلى منزل ماجي (نور) ليعيد إليها حقيبتها التي تبدلت مع حقيبته بالخطأ أثناء عودتهما من السفر، لتورطه ماجي في خطبتها أمام والديها حتى تهرب من زواج الصالونات.

"راجعين يا هوى" تدور أحداثه حول بليغ أبو الهنا الذي يعود إلى مصر لاستعادة حقه في الميراث بعدما خسر تجارته في أوروبا، لكنه يجد نفسه أمام مهمة أخرى، وهي لم شمل العائلة من جديد.

يشارك في بطولة المسلسل: خالد النبوي، ووفاء عامر، ونور، وأنوشكا، وهنا شيحة، ونور خالد النبوي، وهو سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة.