روسيا تعتزم دعوة مجلس الأمن للانعقاد لبحث «الاستفزازات» في بوتشا

قالت وزارة الخارجية الروسية، إنها ستكرر طلبها بأن يجتمع مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، بشأن ما وصفته موسكو "بالاستفزازات الإجرامية من قبل الجنود الأوكرانيين والمتطرفين" في بلدة بوتشا بالقرب من كييف.

وذكرت وكالة رويترز، أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا كتبت على حسابها عبر تطبيق "تيليجرام" "اليوم ستطالب روسيا مرة أخرى مجلس الأمن الدولي بالانعقاد فيما يتعلق بالاستفزازات الإجرامية للجنود الأوكرانيين والمتطرفين في هذه المدينة".

وقالت بعثة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، التي تتولى رئاسة المجلس المكون من 15 عضوا، إن المجلس سيعقد مناقشة مقررة بشأن أوكرانيا غدا الثلاثاء ولن يجتمع اليوم الاثنين بناء على طلب روسيا، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.