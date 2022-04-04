يسرا تصبح كفيفة في مسلسل أحلام سعيدة

بعد أن انتهت الحلقة الأولى من مسلسل أحلام سعيدة بحادثة تعرضت لها شخصية فريدة (يسرا)، جاءت الحلقة الثانية بمفاجأة أخرى، حيث أصبحت فريدة كفيفة بسبب الحادث.

وطوال الأحداث، تحاول فريدة الاستشفاء من العمى، بالذهاب إلى الطبيب وحضور جلسات علاج نفسية جماعية، بينما في الوقت نفسه، تبحث عن المتسبب في هذا الحادث، بينما يؤكد الجميع إنه لم يحدث عمداً.

أحلام سعيدة من تأليف هالة خليل (نوَّارة - أحلى الأوقات) وإخراج عمرو عرفة الذي سبق أن تعاون مع يسرا من قبل في مسلسل سرايا عابدين.

ويشارك يسرا في بطولة المسلسل غادة عادل ومي كساب وعماد رشاد ونبيل نور الدين، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من النجوم.

يحكي أحلام سعيدة قصة فريدة، وهي شخصية أرستقراطية مهووسة بجمع التحف وتعامل الجميع باستعلاء، وفي الخلفية يستعرض المسلسل ما يحدث في الماضي، حيث فوزية التي ترغب في احتراف التمثيل في فرنسا.