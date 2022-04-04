صفعة ويل سميث التاريخية حديث سخرية الجرامي.. حضور افتراضي قوي وخطاب مؤثر للرئيس زيلينيسكي

فريق "سيلك سونيك" يفوز بأغنية العام

إطلالة جاستين بيبر وتايلا باركس تثير سخرية رواد الميديا

عروض مسرحية ساحرة لبيلي إيليش وليدي جاجا وفرقة BTS

أقيمت صباح الاثنين، فعاليات الحفل السنوي للأكاديمية الوطنية للفنون والعلوم المعروفة باسم "جرامي- Grammy" بدورته الـ64، وذلك بعد شهرين من تأجيله بسبب فيروس كورونا المتحور، حيث كان من المقرر إقامته في 31 من يناير الماضي.

ولأول مرة تم تغيير موقع الحدث العالمي من مركز "ستيبلز" بولاية لوس أنجلوس إلى موقعه الحالي بولاية لاس فيجاس.

قدم الحفل للعام الثاني على التوالي الممثل الكوميدي تريفور نوح الحفل والجوائز إلى جانب العديد من النجوم، وكان من بين المرشحين للجوائز لهذه الليلة، جون باتيست وليدي جاجا وجاستين بيبر وأوليفيا رودريجو وغيرهم.

وكان من أبرز جوائز تلك الليلة، حصول عازف موسيقى الجاز جون باتيست على أربعة جوائز، بما في ذلك ألبوم العام " نحن - We Are"، وأفضل فيديو موسيقي عن أغنية "حرية - Freedom".

كما حصد باتيست، الذي دخل سباق جوائز جرامي بـ 11 ترشيحا، جائزة أفضل أداء وأفضل أغنية جذور أمريكية عن أغنية "Cry"، إلى جانب فوزه بجائزة أفضل موسيقى تصويرية لوسائل مرئية عن تأليفه وتوزيعه لموسيقى فيلم الرسوم المتحركة "روح - Soul".

وحصدت النجمة أوليفيا رودريجو جائزة أفضل فنانة صاعدة، كما حصلت على جائزة أفضل أداء بوب منفرد عن أغنيتها "drivers license".

خطفت رودريجو الأنظار إلى إطلالتها الهادئة بفستان أسود وأكمام سوداء اللون، وأشعلت المسرح بأداء ساحر خلال العروض الاستعراضية، فيما تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي لقطات لأحد أعضاء فرقة BTS وهو يتغزل فيها أثناء جلوسهم سويا خلال الحفل.

بينما فازت أغنية "اترك الباب مفتوحا - Leave The Door Open" لفريق "سيلك سونيك - Silk Sonic"، التي تضم النجم برونو مارس، بجائزة أغنية العام، إلى جانب حصولهم على جائزة أفضل أداء R&B.

افتتح الكوميدي تريفور نوح الحفل بالإشارة إلى صفعة ويل سميث لكريس روك خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الماضي، قائلا: "إنه حفل موسيقى نقدم فيه الجوائز ونستمع إلى الموسيقى ونرقص ونغني، ونبقى أسماء الناس بعيدة عن أفواهنا".

وأيضا سخر مقدم الحفل النجم الكوميدي نات بارجاتز، من صفعة سميث بصعوده على مسرح الحفل مرتديا خوذة أثناء تقديمه للعرض الأول.

وقبل صعود بارجاتز على المسرح، ألقى مقدمه، ليفار بيرتون، كلمة للحضور جاءت فيها سخرية واضحة من رده فعل ويل سميث أثناء مزحه كريس روك، قائلا : "أحذركم جميعا من أن مقدمنا التالي هو ممثل كوميدي، وأعتقد أنكم تعرفون الآن ماذا أقصد".

وتابع بيرتون: "أنبهكم بالبقاء في مقاعدكم وعدم صفع المقدمين".

وفي إشارة إضافية لصفعة ويل سميث، أشار نات بارجاتز إلى خوذته، قائلا: " أخبروني بأن الكوميديين يجب أن يرتدوا هذه الآن في عروض الجوائز، ولكن أعتقد أنه لا يغطي وجهك بل يعرضك للضرب أكثر، أعتقد أنا هذا سخيف سأخلعه".

فوجئ الحاضرون بالحفل بظهور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإلقاء كلمة مسجلة مسبقا وسط غزو روسيا المستمر لبلاده.

وألقى زيلينسكي خطابا مؤثرا أوضح فيه الاختلاف بين الموسيقى والحرب، قائلا: "أكثر نقيض للموسيقى هو صمت المدن المدمرة والتي يقتل فيها الأبرياء".

وتابع زيلينسكي: "أصيب أكثر من 400 طفل وتوفى 153 طفلا، الحرب لا تسمح لنا باختيار من ينجو ومن يبقى في صمت أبدي".

وصف زيلينسكي جنوده بالموسيقين عند الدفاع عن أرضهم، قائلا: " يرتدي موسيقيونا الدروع الواقية للبدن بدلا من البدلات الرسمية، هم يغنون للجرحي في المستشفيات، ويغنون حتى لمن لا يسمعونها، لكن الموسيقى ستصل إليهم في كل الأحوال".

وأختتم خطابه : " نحن ندافع عن حريتنا، ونحارب روسيا التي تنشر الصمت الرهيب بقنابلها على أرضنا، حاربوا الصمت بالموسيقى واخبروا الجميع عن حقيقة أخبارنا على شبكات التواصل الإجتماعي والتلفزيون، لا تصمتوا".

لم يتوقع ظهور زيلينسكي على الإطلاق في حفل جرامي، على الرغم من تكهنات تواجده عبر البث المباشر في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2022، إلا أنه لم يظهر حتى انتهاء الحفل.

ضم الحفل مجموعة كبيرة من العروض الحية المفضلة للجمهور مثل فريق BTS وبيلي إيليش وغيرهم.

وبالرغم من إيجابية كورونا لأحد أعضاء فرقة BTS وغيابه عن الحفل، إلا أنهم قدموا عرضا ساحرا إلى جانب حضورهم المبهج على السجادة الحمراء، بينما أشعلت بيلي إيليش وشقيقها أجواء الحفل بأداء أغنية "Happier Than Ever"، حيث ارتدت خلال العرض صورة مطبوعة لعازف الطبول الراحل، تايلور هوكينز، الذي تلقت فرقته "The Foo Fighters" جائزة جرامي لأفضل ألبوم روك، وأداء روك، وأغنية روك، وكان من المقرر أن تقدم الفرقة عرضا ولكنها انسحبت بعد الموت المأساوي للهوكينز.

وكعادة إطلالات حفل الجوائز التي تحظى بالقبول أو الاستنفار، شهدت السجادة الحمراء أناقة ليدي أجاجا ورومانسية جون ليجيند وزوجته كريسي تيجن، وتألق هالزي ودوا ليبا، وسحر بيلي إيليش بالأسود.

وعلى عكس هؤلاء، تعرض المغني الكندي جاستن بيبر والنجمة تايلا باركس لحملة سخرية كبيرة من إطلالتهم على السجادة الحمراء للحفل، بعد أن ظهر بيبر مرتديا بدلة سوداء وقبعة باللون البنفسجي إلى جانب زوجته هايلي.

بينما أطلت تايلا باركس ببدلة خضراء اللون شبهها البعض بالزي الرسمي لفيروس كورونا، وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صور لقبعة بيبر وبدلة باركس ووصفوها بالإطلالة الاسوأ في الحفل.