وزير الخارجية التركي: قنوات الحوار مع اليونان أصبحت أكثر انفتاحا

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن قنوات الحوار مع اليونان أصبحت أكثر انفتاحا من ذي قبل.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عنه القول في مقابلة إعلامية :"نأمل أن تخلق هذه الأجندة الإيجابية بيئة يمكننا فيها مناقشة قضايانا الثنائية بصدق مع اليونان. وننتظر من أثينا التعامل بمصداقية معنا".

وأوضح تشاووش أوغلو أن بلاده تسعى لتعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع اليونان، مبينا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2021 وصل إلى 2ر5 مليار دولار.

وحول السياسة الخارجية لتركيا، قال تشاووش أوغلو: "تركيا أصبحت لاعبا عالميا، الكل يقبل قوة تركيا والدور الذي تلعبه على الساحة الدولية، ومواقفها المبدئية والعادلة باتت موضع تقدير الجميع ....واللقاء الذي جمع بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي في آذار/مارس الماضي دليل على الثقة الدولية بتركيا".

وعن علاقات بلاده مع الولايات المتحدة، قال تشاووش أوغلو: "متفقون مع واشنطن حول عدد من المسائل الإقليمية والدولية، وكذلك هناك نقاط خلاف بيننا، على رأسها سياسات الولايات المتحدة تجاه تنظيمي جولن والمسلحين الأكراد في كل من تركيا وسوريا".