أكد البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن على دراية باستدعاء سلفه الجمهوري دونالد ترامب إلى محكمة مانهاتن، مضيفا أنه "بالتأكيد" سيتابع الأخبار لكنها "ليست محور اهتمامه".



وقالت كارين جان بيير السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض في إحاطة صحفية: "يركز الرئيس على الشعب الأمريكي كما يفعل كل يوم. هذا ليس شيئًا يركز عليه"، بحسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.



وأضافت "الرئيس سيتابع جزءا من الأخبار عندما يكون لديه وقت لمتابعة أخبار اليوم، ولكن هذا ليس محور تركيزه اليوم ".



ووجهت هيئة محلفين كبرى في مانهاتن، الخميس الماضي، اتهامات لترامب بعد تحقيق حول دفع أموال لإسكات الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز، ليصبح أول رئيس أمريكي سابق يواجه اتهامات جنائية.



ونفى ترامب، الذي أعلن ترشحه للرئاسة في الانتخابات المقررة العام المقبل، ارتكاب أي مخالفات ووجود علاقة غير مشروعة مع دانيلز، معتبرا أن التحقيق معه هو "اضطهاد سياسي وتدخل في الانتخابات على أعلى مستوى في التاريخ".