أطلق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، دعوة للتبرع لحملته الانتخابية الرئاسية الأمريكية لعام 2024، في الوقت الذي يستعد فيه للمثول أمام المحكمة في قضية شراء صمت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز عن علاقة غير شرعية جمعت بينهما.

ونشر ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" مقطع فيديو لموكبه في ولاية فلوريدا، أمس الاثنين، قبل استقلاله الطائرة متجها إلى نيويورك للمثول أمام المحكمة اليوم الثلاثاء، معلقا على مقطع الفيديو: "إذا كنت فقيرا كالكثير منكم، فلا ترسل أي شيء، وإذا كنت تجني أموالا بما يكفي، أرسل مساهمتك إلى Donaldjtrump.com"، في إشارة إلى الموقع الإلكترونى الخاص بحملته للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة العام المقبل.

ويعد ترامب أول رئيس أمريكي سابق يواجه اتهامات جنائية، وهو يخوض حاليا محاولة أخرى للوصول إلى البيت الأبيض.

ويتمحور التحقيق حول تسديد مبلغ قدره 130 ألف دولار في عام 2016 لدانيلز، مقابل تسترها عن علاقة تقول إنها كانت قائمة بينها وبين ترامب قبل عقد من الزمن.

وأصر ترامب في أبريل 2018 على أنه لم يكن على علم بالمبلغ الذي قدم لدانيلز، لكن محاميه السابق كوهين قدم للكونجرس سلسلة من صور الشيكات، التي وقعها ترامب، والتي تعكس المدفوعات إلى كوهين التي قال إنها تعويضات عن الأموال التي قدمها، بما في ذلك اثنان على الأقل جاءا بينما كان ترامب في البيت الأبيض.

ومن المقرر أن يمثل الرئيس الأمريكي السابق أمام المحكمة في نيويورك خلال ساعات، لكن وضعه كمنافس على نيل بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة العام المقبل، سيضفي بلا شك مزيدا من المخاوف الأمنية والعملية حول الخطوات التالية في قضيته.