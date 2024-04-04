وزيرا خارجية البحرين وفلسطين يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع في غزة

بحث وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم الأربعاء، في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، أن وزير الخارجية البحريني أكد دعم ومساندة بلاده للقضية الفلسطينية العادلة، ومناصرة حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة والعدالة، مؤكدًا وقوف المملكة مع حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.

وأشاد الوزير بمبادرة القيادة الفلسطينية بالتقدم بطلب إلى مجلس الأمن الدولي لقبول دولة فلسطين عضوًا كامل العضوية في الأمم المتحدة، معربًا عن الأمل بأن تلقى هذه المبادرة الفلسطينية تأييد مجلس الأمن، مؤكدًا استعداد مملكة البحرين لتقديم كل الدعم السياسي والدبلوماسي المطلوب نصرة للقضية الفلسطينية.

ومن جهته، أشاد رئيس الوزراء، وزير الخارجية الفلسطيني، بما يربط بين البلدين الشقيقين من علاقات أخوية وثيقة في كافة المجالات، مثنيًا على مواقف مملكة البحرين المبدئية الثابتة من القضية الفلسطينية ودعمها المتواصل لحقوق الشعب الفلسطيني.

كما تم خلال الاتصال، بحث العلاقات الأخوية التاريخية القائمة بين البلدين الشقيقين، وسبل تنمية التعاون الثنائي في مختلف المجالات وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى تدارس تطورات الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي وحياة السكان المدنيين في القطاع.