سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تكشف الحلقة 26 من مسلسل "العتاولة" حقيقة أن عم خميس "صلاح عبد الله" والد نصار "أحمد السقا" وليس عمه، حيث كشفت سترة "فريدة سيف النصر" ذلك وأخبرت نصار أنها ليست والدته وان خضر وشادية ليسا إخوته.

وتتفق عائشة "مي كساب" مع عيسى الوزان "باسم السمرة" على قتل عم خميس لكسر نصار.

وفي مشهد آخر يقتحم عيسى الوزان شارع العتاولة ويغيره لشارع الوزان، ويجبر عاطف على تطليق زوجته شادية.

وتخطف دينا والدتها "ميمي جمال" بمساعدة السبتي، حتى لا يجعلوها تعطي سبائك الذهب لسترة.

يشارك في بطولة العمل إلى جانب الفنانان أحمد السقا وطارق لطفي عددًا من الفنانين منهم باسم السمرة وزينة وفريدة سيف النصر ومي كساب، وهو من تأليف هشام هلال ومن إخراج أحمد خالد موسى.