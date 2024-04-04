إطلاق النار على صحفي أفغاني في باكستان وسط دعوات لوقف الترحيل

قالت الشرطة الباكستانية، اليوم الخميس، إن مسلحين أطلقوا النار على صحفي أفغاني وأصابوه بعدما فر من بلاده قبل عام بحثا عن ملجأ في باكستان، فيما دعت منظمة العفو الدولية إسلام أباد إلى التخلي عن خطط مقترحة لترحيل اللاجئين.

وقال مسئول الشرطة المحلية، شهيد تنولي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن أحمد حنيش، الذي يبدو أنه في الثلاثينيات من عمره، أصيب بـ3 رصاصات إحداها في الرأس، ويجري علاجه في عيادة وحالته ليست خطرة.

وأكد المركز الصحفي الأفغاني لوسائل الإعلام الأفغانية، استهداف حنيش خلال الليل بالقرب من المكان الذي كان يعيش فيه في إسلام آباد.

وقال تانولي، إن المسلحين فروا على دراجاتهم النارية بعد الهجوم الذي وقع عند منتصف الليل تقريبا.

وأضاف تانولي، أنه لم يتم اعتقال أي شخص حتى الآن، ولم يعرف الدافع وراء الهجوم.

ويأتي الهجوم الأخير ضد اللاجئين الأفغان في باكستان في الوقت الذي دعت فيه منظمة العفو الدولية مجددا إسلام آباد؛ للتخلي عن خططها للقيام بجولة أخرى من عمليات الترحيل.