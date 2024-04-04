تحدث الفنان محمد ممدوح، عن تجربته الفاشلة في مهنة المحاماة، مشيرا إلى أنه لم يكن يرغب بدراسة الحقوق؛ بل دخل الكلية إرضاءً لعائلته، مؤكدا احترامه لاختياراتهم ورغباتهم.
وقال خلال بودكاست «Big Time» مع الإعلامي عمرو أديب والفنانة أصالة، المذاع عبر شاشة «MBC1» مساء الأربعاء، إنه حاول ممارسة مهنة المحاماة بعد تخرجه من الجامعة في مكتب محاماة صديق لوالده، لافتا أنه استمر سنوات طويلة للغاية حتى تخرجه من الكلية.
وأوضح أن دافعه وراء تجربة مهنة المحاماة كان رغبة في إرضاء عائلته وإثبات قدرته على الالتزام بقانون أي مهنة يمتهنها، معقبا: «حبيت أجرب وأسمع كلام العائلة وأجرب أكون محامي، وأنا من النوع اللي لما يحب حاجة بلتزم بقانونها؛ علشان لو مشيت أكون عملت كل حاجة، وعذري معي أني مقصرتش».
وروى حادثة طريفة وقعت معه في المحكمة خلال إحدى القضايا، قائلا: «أنا حاولت مرة أمارس المهنة كنت هتحبس، القاضي كان هيحبسني أنا والمحامي بعد ما زعقت في المحامي وسط الجلسة، القاضي ضحك قالنا احترموا نفسكم بدل ما أحبسكم».
وأوضح أن مساعد المحامي خلال دفاعه بإحدى الجلسات لفت انتباه القاضي إلى أنه لم يحضر ورقة معينة في القضية وحاول لوم «ممدوح» على عدم احضارها ، فصرخ الأخير في وجهه مما أثار ضحك القاضي وهددهما بالحبس.