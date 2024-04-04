تحدث الفنان محمد ممدوح، عن تجربته الفاشلة في مهنة المحاماة، مشيرا إلى أنه لم يكن يرغب بدراسة الحقوق؛ ‏بل دخل الكلية إرضاءً لعائلته، مؤكدا احترامه لاختياراتهم ورغباتهم‎.‎

وقال خلال بودكاست «‏Big Time‏» مع الإعلامي عمرو أديب والفنانة أصالة، المذاع عبر شاشة ‏‏«‏MBC1‎‏» ‏مساء الأربعاء، إنه حاول ممارسة مهنة المحاماة بعد تخرجه من الجامعة في مكتب محاماة صديق ‏لوالده، لافتا أنه استمر سنوات طويلة للغاية حتى تخرجه من الكلية. ‏

وأوضح أن دافعه وراء تجربة مهنة المحاماة كان رغبة في إرضاء عائلته وإثبات قدرته على الالتزام بقانون أي ‏مهنة يمتهنها، معقبا: «حبيت أجرب وأسمع كلام العائلة وأجرب أكون محامي، وأنا من النوع اللي لما يحب حاجة ‏بلتزم بقانونها؛ علشان لو مشيت أكون عملت كل حاجة، وعذري معي أني مقصرتش».‏

وروى حادثة طريفة وقعت معه في المحكمة خلال إحدى القضايا، قائلا: «أنا حاولت مرة أمارس المهنة كنت ‏هتحبس، القاضي كان هيحبسني أنا والمحامي بعد ما زعقت في المحامي وسط الجلسة، القاضي ضحك قالنا ‏احترموا نفسكم بدل ما أحبسكم».‏

وأوضح أن مساعد المحامي خلال دفاعه بإحدى الجلسات لفت انتباه القاضي إلى أنه لم يحضر ورقة معينة في ‏القضية وحاول لوم «ممدوح» على عدم احضارها ، فصرخ الأخير في وجهه مما أثار ضحك القاضي وهددهما ‏بالحبس‎.‎