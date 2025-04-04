 أموريم يستبعد ترشيح مانشستر يونايتد للمنافسة على اللقب الموسم المقبل

اعتبر البرتغالي روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي بأنه سيكون "أمرا جنونيا" ترشيح فريقه للمنافسة على إحراز لقب بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم الموسم المقبل، لكنه يعتقد أنه يتوجب عليه تغيير الأمور نحو الأفضل بسرعة.

ويحتل مانشستر يونايتد في المركز الثالث عشر بعد أن حصد 22 نقطة فقط من أصل 57 ممكنة منذ ان استلم منصبه في نوفمبر لماضي خلفا للهولندي إريك تن هاغ.

ووضعت شركة "إينيوس" أحد مالكي النادي هدفا بإحراز اللقب المحلي عام 2028 في ذكرى مرور 150 عاما على تأسيس النادي.

ورأى أموريم بأنه يتعين عليه الضغط على نفسه من أجل تحسين مستوى الفريق الموسم المقبل وقال في مؤتمر صحافي الجمعة قبل مواجهة مباراة الديربي ضد سيتي الأحد على ملعب "أولد ترافورد" "أنا لست مجنونا، لا اقول أنه باستطاعتنا إحراز اللقب الموسم المقبل، ما أقوله إنه لا يجب الحديث أننا في حاجة إلى سنوات عدة من أجل تحقيق ذلك، يجب أن نكون هادئين".

وتابع "نعاني كثيرا كي نجعل الموسم المقبل أفضل بكثير من الحالي وهذا هو هدفنا".

ولم يحرز "الشياطين الحمر" لقب الدوري الإنجليزي منذ اعتزال المدرب الأسطوري أليكس فيرجوسون عام 2013.