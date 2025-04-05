منتخب السيدات يهزم الأردن وديا

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تغلب منتخب السيدات على منافسه الأردن بثلاثة أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما.

وأقيمت المباراة على ملعب النادي الأهلي بمدينة نصر.

وسجلت أهداف منتخب مصر كل من ليلى شريف ونادين غازي ونادية صوان.

وحرص علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم على تكريم ماهر أبو طنش المدير الفني لمنتخب الأردن وتبادل الطرفان الدروع التذكارية.

وتعادل منتخب مصر ضد منافسه رواندا بهدفين لكل فريق في المباراة الرسمية الأخيرة له في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا وذلك في لقاء الإياب.

وكان منتخب الفراعنة قد تغلب على رواندا في الذهاب بهدف دون رد.