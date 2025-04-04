مؤشر داو جونز للأسهم الأمريكية يفقد 1000 نقطة في مستهل التعاملات

استهل مؤشر داو جونز الصناعي القياسي للأسهم الأمريكية تعاملات اليوم الجمعة بتراجع قدره 1000 نقطة، مع موجة بيع كثيف جديدة للأسهم واعلان الصين فرض رسوما انتقابية بنسبة 34% على المنتجات الأمريكية.

وواصلت أسواق الأسهم في العالم تراجعها الحاد لليوم الثاني على التوالي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء الماضي، رسوما شاملة على الواردات الأمريكية من أغلب دول العالم.

ولم تنجح بيانات سوق الوظائف الأمريكية التي صدرت اليوم وجاءت أفضل كثيرا من التوقعات في وقف تراجع أسواق المال.

وتراجع مؤشر إس أند بي 500 للأسهم الأمريكية بنسبة 9ر2% في بداية تعاملات اليوم الجمعة بعد أن سجل أمس أسوأ أداء يومي له منذ جائحة فيروس كورونا المستجد عام 2020.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي بواقع 1038 نقطة أي بنسبة 6ر2% بحلول الساعة السادسة و53 دقيقة بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. كما تراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 9ر2%.

حتى الآن، لم يستفد في الأسواق من الحرب التجارية سوى عدد قليل، إن وُجد. وشهدت الأسهم الأوروبية بعضًا من أكبر خسائرها خلال اليوم، حيث انخفضت مؤشراتها بنحو 4%.

وانخفض سعر النفط الخام إلى أدنى مستوى له منذ عام 2021. كما شهدت أسعار بعض العناصر الأساسية الأخرى للنمو الاقتصادي مثل النحاس، انخفاضًا حادًا وسط مخاوف من أن تؤدي الحرب التجارية إلى إضعاف الاقتصاد العالمي بأكمله.

وأدى رد الصين على الرسوم الجمركية الأمريكية إلى تسارع الخسائر في الأسواق العالمية. وأعلنت وزارة التجارة الصينية اعتزامها فرض رسوم بنسبة 34% على المنتجات الأمريكية اعتبارا من 10 أبريل ردا على الرسوم الأمريكية.