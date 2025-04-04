كشفت الفنانة نيللي كريم، عن بداية معرفتها بالفنانة كندة علوش، مشيرة إلى أن لقاءهما الأول كان خلال تصوير مسلسل «هدوء نسبي» في سوريا قبل 15 عاما.

وقالت خلال لقاء لبرنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع عبر شاشة «ON E» إنها كانت تقيم في سوريا لمدة شهرين لتصوير المسلسل، معبرة عن شعورها بسعادة كبيرة بالتعرف عليها؛ لأنها لم تكن تعرف أحدًا هناك في ذلك الوقت.

وأوضحت أن الفنانة كندة علوش لم تكن تركز على التمثيل بشكل أساسي حينها، موضحة أنها كانت تعمل في مجالات مختلفة وتمتلك شركة إنتاج.

وأضافت أنهما لم تتشاركا في مشاهد مباشرة ضمن المسلسل؛ لكنهما كانتا تتواجدان في نفس أماكن التصوير والسفر.

ووصفت كندة بأن لديها «طاقة أمومة وحب وعطاء غير طبيعية»، مشيرة إلى أنها كانت تحضر إلى التصوير بـ «شنطة كبيرة مليئة بالبونبون والمكسرات» لتوزعها على الجميع.

وتابعت واصفة اهتمام كندة بالآخرين، قائلة: «كانت تقعد تسأل أسئلة تحس إنها عايزة تحل مشاكل كل الناس الموجودة، وتسألهم: أنت إيه مشكلتك؟ مش متزوج؟ لازم تتزوج».

وأكدت أنها تعتبر كندة «إنسانة جميلة» وتحب العمل معها، مشيرة إلى أنها كانت دائما تسأل عنها فور وصولها لموقع التصوير.

يذكر أن الفنانتين نيللي كريم وكندة علوش شاركتا مؤخرا في بطولة مسلسل «إخواتي» خلال الموسم الدرامي بشهر رمضان، ودارت أحداث العمل المكون من 15 حلقة؛ حول العلاقات المتشابكة بين أربع شقيقات والتحديات التي تواجههن.