الهلال يبدأ استعداداته في موريتانيا لمواجهة الأهلي

بدأ نادي الهلال السوداني استعداداته في موريتانيا لمواجهة فريق الأهلي، في المباراة المُقرر إقامتها لحساب منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه نادي الهلال السوداني فريق الأهلي في السادسة مساء يوم الثلاثاء القادم، على ملعب شيخ ولد بيديا في موريتانيا، لحساب إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وخاض لاعبو الهلال السوداني حصة تدريبية مساء الخميس، على ملعب شيخ ولد بيديا، في موريتانيا، وذلك بعد عودة بعثة الفريق من القاهرة، خلال الساعات القليلة الماضية.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الهلال على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورًا من مران الفريق، حيث علّقت قائلةً: "الوقت للعمل.. من ملعب شيخا بيديا نستأنف تحضيراتنا تأهباً لمواجهة الأهلي المصري الثلاثاء القادم".

وكان النادي الأهلي قد تغلب على الهلال السوداني بهدف نظيف، في المباراة التي أُقيمت مساء الثلاثاء الماضي، على استاد القاهرة، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.