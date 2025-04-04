أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن بدء الحملة القومية الأولى لعام 2025 للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وذلك اعتبارًا من غدٍ السبت الموافق 5 أبريل، وتستمر الحملة لمدة شهر في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، في إطار جهود الدولة المستمرة للنهوض بالثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي من اللحوم والألبان.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد السيد، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن الحملة ستتم بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والجمعيات الأهلية، بهدف القضاء على مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع. وأضاف أن الحملة ستنفذ من خلال 110 لجان طبية بيطرية ثابتة ومتحركة، مجهزة بكافة التجهيزات واللقاحات اللازمة، بالإضافة إلى لجان التأمين والترقيم والتسجيل للماشية، ولجان الإرشاد التي تهدف إلى توعية المواطنين بضرورة وأهمية التحصين.

كما أشار إلى تشكيل لجان متابعة من الإدارات المختصة بالمديرية، مؤكدا أهمية تذليل كل العقبات لإنجاح فعاليات الحملة وتحقيق المستهدف منها، ومواصلة الجهود للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة وضمان صحة وسلامة المواطنين.