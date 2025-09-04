إدخال 108 شاحنات مساعدات من معبر رفح البري دعما لقطاع غزة

أدخلت الجهات المختصة 108 من شاحنات المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزه من خلال بوابة معبر رفح البري الفرعية، اليوم الخميس، بإتجاه معبر كرم أبو سالم لتسليمها للجانب الفلسطيني.

وأوضح مصدر مختص عند معبر رفح البري، أن الشاحنات نقلت كميات متنوعة من المساعدات الإنسانية والإغاثية والغذائية، وشقت طريقها من بوابة معبر رفح الفرعية بإتجاه معبر كرم أبو سالم، وهي مقدمة من عدة جهات محلية ودولية، ومنها 23 شاحنة من دولة الإمارات، و30 شاحنة من هيئة UN، و4 شاحنات من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، و22 شاحنة من الهلال الأحمر المصري، و28 شاحنة مرسلة للمخيم المصري، و1 شاحنة من دولة قطر.

وأضاف المصدر أن إجمالي الشاحنات التي دخلت عبر معبر رفح منذ 27 يوليو الماضي وحتى أمس الأربعاء بلغ 4951 شاحنة، حملت نحو 32 ألف طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية، لافتا إلى أن مجموع شاحنات الوقود التي تم إدخالها إلى قطاع غزة منذ ذات التاريخ بلغ 14 شاحنة فقط حملت أكثر من 600 طن من السولار اللازم لتشغيل المستشفيات.