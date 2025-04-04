مصدر بمترو الأنفاق: ماس كهربائي وراء حريق محطة روض الفرج

قال مصدر في مترو الأنفاق إن الترجيحات الأولية لسبب نشوب حريق بمحطة مترو أنفاق روض الفرج، بالخط الثاني للمترو، تعود إلى ماس كهربائي داخل إحدى غرف المحطة الخاصة بوحدة التحكم، وذلك مساء أمس الخميس.

وأضاف المصدر، في تصريح لـ"الشروق"، أنه فور اندلاع الحريق وتصاعد الدخان، تدخلت فرق الحماية المدنية والأمن الصناعي بالمحطة للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى باقي أجزاء المحطة وخارجها.

وأشار إلى أن الشركة المُشغلة للخط الثاني قررت إلغاء توقف القطارات في محطة روض الفرج مؤقتًا كإجراء احترازي لحين السيطرة على الحادث، قبل إعادة تشغيل المحطة بشكل طبيعي قبل انتهاء مواعيد التشغيل.