مرحلة الثلاثينيات الأكثر تسجيلا للإصابات المؤكدة.. والستينيون الأعلى في عدد الوفيات



كشف تقرير لمنظمة الصحة العالمية في مصر ارتفاع الاصابة بفيروس كورونا المستجد بين الذكور بنسبة أعلى من الإناث في جميع المراحل السنية عدا الفئتين حتى 9 سنوات وحتى 19 سنة، وبنسبة إجمالية 56% ذكور و44% إناث.



وأصبحت المرحلة العمرية من 30 إلى 39 عاما هي الأعلى في تسجيل الإصابات المؤكدة، تليها المرحلة بين 40 و49 عاما، ثم ما بين 50 و59 عاما، بينما الأقل في تسجيل الإصابات حاليا الأعلى من 80 عاما.



وأصبحت المرحلة العمرية من 60 إلى 69 عاما هي الأعلى في تسجيل الوفيات، تليها المرحلة بين 70 و79 عاما، ثم ما بين 50 و59 عاما.



كما تزيد نسبة الذكور عن الإناث في الوفيات في جميع المراحل السنية عدا تحت 20 عاما.



وجاء في إحصائيات المنظمة أن 11% من الإصابات بكورونا في مصر للعاملين بالمجال الطبي.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان أمس عن تسجيل 272 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 14 حالة جديدة.



وبلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 6465 حالة من ضمنهم 1562 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و429 حالة وفاة.



وبلغ عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2041 حالة، من ضمنهم الـ 1562 متعافيًا.







