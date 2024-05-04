قال عصام عبدالرحمن عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والمتحدث باسم مؤسسة صناع الخير للتنمية، إنّ التحالف يُحدث حراكًا كبيرًا في دعم الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن الجهود التي يبذلها التحالف العربي لا تخطئها العين.

وأضاف أن مؤسسة صناع الخير تشارك في هذا الحراك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مواصلة تقديم الدعم للفلسطينيين.

وأشار إلى أن مؤسسة صناع الخير ترسل قوافل ممتدة من المساعدات لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتواصل مصر جهودها الدؤوبة في التعامل مع أزمة غزة على أكثر من صعيد، وذلك عبر العمل على محاولة التوصل لوقف شامل لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات واستقبال الجرحى من غزة، وترسيخ مسار سياسي يضمن قيام دولة فلسطينية استنادا إلى مبدأ حل الدولتين.

وكان المتحدث العسكري، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أن مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوى اليومى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة استمرارًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال بيان للمتحدث العسكري: «بالتزامن مع الجهود المصرية المكثفة للوصول إلى هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار داخل قطاع غزة وتأمين إستمرار تدفق حركة المساعدات الإنسانية لمعاونة للأشقاء الفلسطينيين وتلبية مطالبهم الأساسية فى ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة داخل القطاع، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس بدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، كثفت القوات الجوية المصرية طلعاتها اليومية بالتعاون مع نظيراتها من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوى لعشرات الأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة على شمال قطاع غزة».

وأضاف أن ذلك جاء بالتزامن مع تنفيذ عدد من الطلعات الجوية اليومية لمواصلة أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية وعدد من الدول الصديقة والشقيقة المشاركة بالتحالف الدولى ، فيما تستمر حركة المساعدات عبر معبر رفح للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطينى الشقيق.عضو بالتحالف الوطني: أحدثنا حراكا كبيرا في إغاثة غزة.. والجهود لا تُخطئها العين