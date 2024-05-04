قال المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، إن مصر نجحت في المشاركة بأكبر بعثة في تاريخها بأولمبياد باريس 2024 بواقع 139 لاعب ولاعبة في 21 رياضة حتى الآن، لتصبح مصر أكثر بلد عربي وإفريقي تأهل لاعبيه إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس.

وتشارك مصر بأكبر بعثة من اللاعبين واللاعبات في أولمبياد باريس التي تقام خلال الفترة من 26 يوليو حتى 14 أغسطس المقبل بعد ارتفاع عدد المتأهلين إلى 139 لاعب ولاعبة لتتخطى بذلك أكبر بعثة مصرية شاركت في الأولمبياد في طوكيو 2020 التي بلغت حينها 134 لاعب ولاعبة.

وتابع رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن عدد المصريين المتأهلين لأولمبياد باريس 2024 ما زال مرشحا للزيادة في أكثر من اتحاد رياضي حيث ما زال باب التأهل مفتوحا من خلال المشاركة في البطولات المستمرة حتى الآن ويشارك فيها أبطال مصر فهناك من تأكد مشاركته وآخر ما زال ينافس على بطاقة الأولمبياد.

وأضاف إدريس أن التنسيق مستمر مع مختلف الاتحادات الرياضية من أجل توفير كافة المتطلبات الخاصة للاعبين واللاعبات مما ساهم في توفير مناخ هادئ يساعدهم على التألق في البطولات ورفع اسم مصر عاليا، بالإضافة للمتابعة المستمرة من جانب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي يوفر كافة احتياجات اللاعبين من أجل المشاركة بأكبر بعثة في تاريخ مصر بالأولمبياد وهو ما تحقق حتى الآن ويؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح وأن كل ما تم التخطيط له تم تنفيذه على أرض الواقع وننتظر حصد الميداليات الأولمبية في باريس.

واختتم المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية تصريحاته بأن المناخ الرياضي العام يشهد استقرارا كبيرا مقدما الشكر إلى رؤساء الاتحادات الرياضية على جهودهم المبذولة على مدار الفترات الماضية كما أن مجهودات اللاعبين واللاعبات تظهر جليا بعد وصولهم إلى منصات التتويج ورفع اسم مصر عاليا بين الدول المنافسة.

ويواصل اللاعبون المصريون خوض المنافسات الودية والرسمية مع إقامة معسكرات داخلية وخارجية بهدف الوصول إلى الجاهزية التامة فنيا وبدنيا على الشكل الأمثل استعدادا للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بهدف تحقيق الإنجاز الأكبر وحصد أكبر عدد ميداليات أولمبية في تاريخ مصر.