الأمن يكشف حقيقة صورة لطفلة على فيسبوك يتم استغلالها في أعمال التسول

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة تداول صورة لطفلة على فيسبوك يتم استغلالها فى أعمال التسول.

وذكرت أجهزة الأمن، أنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم نشره على "فيسبوك" يتضمن صورة لطفلة صغيرة وبجوارها سيدة، وصورة أخرى لذات الطفلة وبجوارها أحد الأشخاص، والإشارة إلى أن الطفلة لا تتحرك واحتمالية أن تكون "مخدرة" ويتم إستغلالها فى أعمال التسول بمدينة طلخا في الدقهلية، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من تحديد الطفلة والسيدة والشخص، وتبين أن الشخص الذى ظهر بالصورة بجانب الطفلة هو والدها، وأن السيدة التى ظهرت بالصورة بجوارها هى جدتها لوالدها.

وباستدعائهما، قررت جدتها بأنها توجهت لصرف المعاش الخاص بها من أحد البنوك بدائرة قسم شرطة أول المنصورة، وعقب ذلك توجهت لأحد فروع شركة اتصالات بدائرة مركز شرطة طلخا لشحن هاتفها المحمول، إلا أنها وجدت زحاما بالفرع، فقامت بالاتصال بنجلها "والد الطفلة"، والذى حضر لمقابلتها صحبة طفلته، وجلسوا جميعاً بمدخل العقار المجاور للفرع، وطلبت من نجلها التوجه لشراء بعض المأكولات، وأثناء ذلك شعرت الطفلة بالإرهاق فقامت بالاستناد على كتفها، وحال حضور نجلها استندت الطفلة إلى كتفه، فى حين توجهت الأولى لفرع شركة الاتصالات لشحن هاتفها، وتوجهوا عقب ذلك لمنزلهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.