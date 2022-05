السويد تعلن إعادة فتح سفارتها في كييف

وقال ثايبيرج، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأربعاء: «عاد فريق السفارة إلى حيث ننتمي: في كييف، لدعم أوكرانيا ومواطنيها الأبطال، وهم يدافعون عن حرية بلدهم وحريتهم في أوروبا».وصرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأسبوع الماضي، أن البعثات الدبلوماسية التابعة لـ27 دولة، استأنفت عملها مرة أخرى في كييف.وأعلنت المملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا عن خطط لإعادة فتح أبواب سفارتها في العاصمة الأوكرانية، وقالت الولايات المتحدة إن سفارتها في أوكرانيا تأمل العودة إلى كييف، بحلول نهاية مايو، إذا سمحت الظروف بذلك.وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن سفير كوريا الجنوبية لدى أوكرانيا، إن بعض موظفي السفارة في كييف عادوا إلى المدينة يوم السبت الماضي، وسيستأنفون أعمالهم يوم الاثنين.

