الخارجية الروسية تعلن وضع رئيس وزراء اليابان على القائمة السوداء ومنعه من دخول روسيا

ذكرت وزارة الخارجية الروسية أنها وضعت رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، ووزير الخارجية يوشيماسا هاياشي، ووزراء المالية والدفاع والعدل في اليابان على "القائمة السوداء" للأشخاص الممنوعين من دخول روسيا.

وأفاد بيان للخارجية الروسية اليوم الأربعاء "لقد أطلقت إدارة فوميو كيشيدا حملة غير مسبوقة ضد روسيا، وسمحت لنفسها بخطاب غير مقبول ضدنا، بما في ذلك الافتراء والتهديدات المباشرة".

وأضاف البيان "تردد ذلك أيضا من قبل شخصيات عامة وخبراء وممثلي وسائل الإعلام في اليابان"، مشيرا إلى أن طوكيو اتخذت خطوات عملية بهدف تفكيك علاقات حسن الجوار والإضرار بالاقتصاد الروسي والمكانة الدولية لروسيا.

وتابع بيان الخارجية الروسية "مع مراعاة ما سبق تم اتخاذ قرار بشأن حظر دخول مواطني اليابان إلى روسيا، بما فيهم رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدفاع نوبو كيشي و63 شخصية يابانية أخرى".