حملات لمكافحة البعوض والذباب والحد من انتشار الأمراض في البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، انطلاق وتكثيف حملات رش الذباب والبعوض وتطهير البرك والمستنقعات بنطاق المحافظة؛ لمنع انتشار الأوبئة والأمراض والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.



وأوضح أن مديرية الصحة بقيادة الدكتور هانى جميعة، قامت بشن حملات مكثفة لمكافحة الحشرات والذباب والبعوض بالشوارع وأماكن التجمع وتكاثرها (المستنقعات، والمجاري المائية، والبرك).



كما نفذت إدارة مكافحة الأمراض المتوطنة بالمديرية بقيادة دكتورة هناء عطيه، حملة مكثفة لمكافحة البعوض والحشرات بمدينة دمنهور، بجانب استمرار تكثيف الأعمال بجميع إدارات البحيرة.



وأشار إلى قيام الإدارة بأعمال مكافحة الحشرات الطائرة بالتحرير وبمدينة بدر خلال الفترة المسائية وكذا تكثيف أعمال الرش بمراكز المحمودية وشبراخيت والرحمانية بعزبة رستم والقهوقية ومكافحة يرقات البعوض بكفر الدوار في مساكن شركة مصر، وكذا أعمال مكافحة الذباب البالغ بكفر الدوار بمناطق منشية النصر السبلة والسعرانية.